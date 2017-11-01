С начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения силы к журналистам

"Согласно мониторингу" Индекс физической безопасности журналистов Украины ", который Союз проводит совместно с партнерскими организациями, с начала года зафиксировано 80 случаев проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", - отметили в НСЖУ.

В частности, пятерых журналистов избили в течение октября в Украине. Инциденты произошли в Киеве и пригороде, а также в Херсонской области.

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Но широкий резонанс получило избиение и задержание спецназовцами трех журналистов в Святошинском суде Киева - Дмитрия Реплянчука, Сергея Лефтер и Кирилла Малышева.

По словам председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, ситуация с безопасностью журналистов недопустима. Особенно беспокоит то, что агрессию проявляют те, кто должен защищать граждан, в том числе работников СМИ.

"Кроме того, что правоохранительные органы не проводят должным образом расследование случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу к нашим коллегам. Считаем, что такая ситуация недопустима и требуем публичного отчета от власти и правоохранителей в отношении всех дел, где пострадавшими есть журналисты ", - сказал С.Томиленко.