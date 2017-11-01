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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9697 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136065 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109606 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109422 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101909 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102955 просмотра

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С начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения силы к журналистам

С начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения силы к журналистам

Киев  •  УНН

 • 7661 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения физической силы к представителям СМИ. Об этом повидомлия Национальный союз журналистов, передает УНН.

"Согласно мониторингу" Индекс физической безопасности журналистов Украины ", который Союз проводит совместно с партнерскими организациями, с начала года зафиксировано 80 случаев проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", - отметили в НСЖУ.

В частности, пятерых журналистов избили в течение октября в Украине. Инциденты произошли в Киеве и пригороде, а также в Херсонской области.

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Но широкий резонанс получило избиение и задержание спецназовцами трех журналистов в Святошинском суде Киева - Дмитрия Реплянчука, Сергея Лефтер и Кирилла Малышева.

По словам председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, ситуация с безопасностью журналистов недопустима. Особенно беспокоит то, что агрессию проявляют те, кто должен защищать граждан, в том числе работников СМИ.

"Кроме того, что правоохранительные органы не проводят должным образом расследование случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу к нашим коллегам. Считаем, что такая ситуация недопустима и требуем публичного отчета от власти и правоохранителей в отношении всех дел, где пострадавшими есть журналисты ", - сказал С.Томиленко.

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