З початку року в Україні у дитсадках створено понад 12 тис. нових місць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Цьогоріч в Україні з’явилося понад 12 тис. додаткових місць для дітей у дитсадках. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН.
"Київ та Київська область стали лідерами за темпами створення нових місць для дітей у дитсадках у 2020 році. За оперативною інформацією станом на 5 грудня створено 12 тис. 151 додаткове місце", - йдеться у повідомленні.
Так, найбільше місць для дітей дошкільного віку у населених пунктах:
▪️ Київської області – 2 тис. 745 місць;
▪️ міста Києва – 2 тис. 240 місць;
▪️ Львівської області – 884 місця;
▪️ Донецької області – 802 місця;
▪️ Харківської області – 784 місця;
▪️ Одеської області – 705 місць.
Також повідомляється, що розвиток мережі закладів дошкільної освіти здійснюється шляхом:
▪️ відкриття новобудов (закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням) – 19 закладів, 1 тис. 910 місць;
▪️ реорганізації закладів освіти із створенням дошкільних відділень – 15 закладів, 612 місць;
▪️ відкриття приватних ЗДО – 113 закладів, 4 тис. 60 місць;
▪️ реконструювання ЗДО – 35 закладів, 2 тис. 812 місць;
▪️ відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях – 14 закладів, 359 місць;
▪️ відкриття додаткових груп у функціонуючих ЗДО – 102 групи, 2 тис. 812 місць;
▪️ відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 15 груп, 219 місць.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки пропонують оновити Базовий компонент дошкільної освіти.