З початку року в Києві зафіксовано 7 випадків ботулізму

Повідомляється, що два випадки захворювання були пов'язані зі вживанням м'ясних консервів домашнього виготовлення (лабораторно підтверджені).

Ще три випадки пов'язані зі вживанням в'яленої риби: два - домашнього виготовлення і один - невідомого походження (лабораторно підтверджено).

Один випадок пов'язаний зі вживанням рибної продукції промислового виробництва, придбаної в закладі торгівлі міста Києва, ще один - зі вживанням рибної продукції невідомого походження, купленої біля ринку в Києві 21 липня.

"На сьогодні тривають лабораторні дослідження зразків крові", - розповіли контролери.

Нагадаємо, в першому півріччі в Україні Держпродспоживслужба зафіксувала 56 випадків захворювання на ботулізм, в результаті яких постраждали 63 людини, 4 з них померли.

За словами Сергія Тригубенка, поширення в Україні різних епідемій, зокрема кору, дифтерії, ботулізму і ротавірусів, продемонструвало нездатність влади забезпечити безпеку власних громадян.

"З одного боку відсутня державна програма з вакцинації, з іншого - відсутній контроль за елементарним санітарним благополуччям. У сукупності все це множимо на тривалий застій і безрезультатність реформ як контролюючих органів, так і охорони здоров'я. На виході отримуємо загрозу національній безпеці, яка проявляється у вихованні нездорового молодого покоління з враженим і нестійким імунітетом (йдеться про захворювання дітей - ред.). Я може і глобалізується питання, але так воно і є. І замовчувати масштаб катастрофи - не менш злочинно", - підкреслив він.