З початку року в АТО знешкоджено майже 12,5 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З початку року в районі АТО групи розмінування ЗС України знешкодили майже 12,5 тис. вибухонебезпечних предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“З початку року в районі АТО групи розмінування ЗС України знешкодили майже 12,5 тис. вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього зазначили,що очищення території Донецької та Луганської областей від вибухонебезпечних предметів сьогодні є питанням вкрай важливим.
“За попередніми підрахунками спеціалістів, ця територія складає близько 700 тис. гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років”, — повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, з початку війни на Донбасі від підривів на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.