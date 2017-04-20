С начала года в АТО уничтожено почти 12,5 тыс. взрывоопасных предметов

"С начала года в районе АТО группы разминирования ВС Украины обезвредили почти 12,5 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме этого отметили, что очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным.

"По предварительным подсчетам специалистов, эта территория составляет около 700 тыс. гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, с начала войны в Донбассе от подрывов на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения .



