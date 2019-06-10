З початку року Україна заборонила в’їзд 645 росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Від початку року органи охорони державного кордону заборонили в’їзд в Україну 645 громадянам РФ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України.
"З 2019 року органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 4345 особам, з них 645 громадянам РФ", - зазначили в адміністрації.
У ДПСУ також повідомили, що на сьогодні прийнято до виконання доручень уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну стосовно 3137 осіб, з них 583 - громадяни РФ.
Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль домовилися про зменшення відмов громадянам у перетині кордону.