З початку року Україна імпортувала нафтопродуктів більш ніж на 3 млрд доларів

Так, за 10 місяців цього року з Білорусі було імпортовано паливо на 1 млрд 574 млн дол., з РФ - на 893 млн дол., з Литви - на 347,959 млн дол., з інших країн - на 479 млн дол.

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Таким чином, в грошовому вираженні імпорт нафтопродуктів в січні-жовтні-2017 року збільшився на 31% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

При цьому на експорт з України за десять місяців цього року поставлено нафтопродуктів на загальну суму 135 млн дол.

Крім того, Україна в січні-жовтні-2017 року імпортувала 856 тис. тонн нафтової сировини на 364 млн дол., в тому числі з Азербайджану - на 301 млн дол., з Ірану - на 36 млн дол., з Казахстану - на 17 млн дол., інших країн - на 9 млн. дол.

Нагадаємо, WOG став лідером за обсягами імпорту бензину А-95.