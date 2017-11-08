З початку року Україна імпортувала нафтопродуктів більш ніж на 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна в січні-жовтні 2017 року імпортувала 6 млн 357 тис. тонн нафтопродуктів (бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо тощо., - ред.) на загальну суму 3 млрд 295 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передає УНН .
Так, за 10 місяців цього року з Білорусі було імпортовано паливо на 1 млрд 574 млн дол., з РФ - на 893 млн дол., з Литви - на 347,959 млн дол., з інших країн - на 479 млн дол.
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Таким чином, в грошовому вираженні імпорт нафтопродуктів в січні-жовтні-2017 року збільшився на 31% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
При цьому на експорт з України за десять місяців цього року поставлено нафтопродуктів на загальну суму 135 млн дол.
Крім того, Україна в січні-жовтні-2017 року імпортувала 856 тис. тонн нафтової сировини на 364 млн дол., в тому числі з Азербайджану - на 301 млн дол., з Ірану - на 36 млн дол., з Казахстану - на 17 млн дол., інших країн - на 9 млн. дол.
Нагадаємо, WOG став лідером за обсягами імпорту бензину А-95.