С начала года Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 3 млрд долларов

Так, за 10 месяцев этого года из Беларуси было импортировано топливо на 1 млрд 574 млн долл., из РФ – на 893 млн долл., из Литвы – на 347,959 млн долл., из других стран – на 479 млн долл.

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Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе-октябре-2017 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом на экспорт из Украины за десять месяцев этого года поставлено нефтепродуктов на общую сумму 135 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-октябре-2017 года импортировала 856 тыс. тонн нефтяного сырья на 364 млн долл., в том числе из Азербайджана – на 301 млн долл., из Ирана – на 36 млн долл., из Казахстана – на 17 млн долл., других стран – на 9 млн. долл.

Напомним, WOG стал лидером по объемам импорта бензина А-95.