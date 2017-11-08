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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 84155 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100413 просмотра

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С начала года Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 3 млрд долларов

С начала года Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 3 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8828 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2017 года импортировала 6 млн 357 тыс. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр., - ред.) на общую сумму 3 млрд 295 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает УНН.

Так, за 10 месяцев этого года из Беларуси было импортировано топливо на 1 млрд 574 млн долл., из РФ – на 893 млн долл., из Литвы – на 347,959 млн долл., из других стран – на 479 млн долл.

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Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе-октябре-2017 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом на экспорт из Украины за десять месяцев этого года поставлено нефтепродуктов на общую сумму 135 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-октябре-2017 года импортировала 856 тыс. тонн нефтяного сырья на 364 млн долл., в том числе из Азербайджана – на 301 млн долл., из Ирана – на 36 млн долл., из Казахстана – на 17 млн долл., других стран – на 9 млн. долл.

Напомним, WOG стал лидером по объемам импорта бензина А-95.

 

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