З початку року Україна імпортувала грибів та трюфелів на 53 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку цього року Україна імпортувала грибів та трюфелів вагою 64 тонн вартістю майже 53 тисяч доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби в Україну з початку цього року вже імпортовано 64 тонн грибів та трюфелів, приготованих або консервованих без додавання оцту чи оцтової кислоти, вартістю 53 тисячі доларів ”, - зазначили у відомстві.
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До слова, у минулому році Україна імпортувала грибів і трюфелів вагою 237 тонн вартістю майже 300 тис. доларів.
Крім того, у минулому році Україна імпортувала риби та ікри вагою майже 24 тонн на майже 55 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.