С начала года Украина импортировала грибов и трюфелей на 53 тыс. долларов

"По данным таможенной службы в Украину с начала этого года уже импортировано 64 тонн грибов и трюфелей, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, стоимостью 53 000 долларов", - отметили в ведомстве.



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К слову, в прошлом году Украина импортировала грибов и трюфелей весом 237 тонн стоимостью почти 300 тыс. долларов.



Кроме того, в прошлом году Украина импортировала рыбы и икры весом почти 24 стоимостью тонн почти 55 млн долларов.



Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортгирует семена кукурузы.