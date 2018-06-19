З початку року у в’язнів вилучили майже 9 тис. літрів браги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Протягом січня-травня 2018 року в установах виконання покарань вилучено 5,4 тис. мобільних телефонів, 6,4 тис. гривень, 563 літри спиртних напоїв та понад 8,6 тис. літрів браги. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
За словами Чернишова, за 5 місяців 2018 року в установах виконання покарань проведено більше 120 тисяч обшуків.
"В зонах, що охороняються, вилучено 5 418 мобільних телефонів, 6 418 гривень, 563 літри спиртних напоїв, 8 632 літри продуктів бродіння, 44 грами наркотичних засобів. Окрім цього, вилучено 3218 колюче-ріжучих предметів", - розповів він.
При спробі доставки до зон, що охороняються, за його словами, вилучено майже 230 тисяч гривень, в середньому по 500 гривень. Також намагалися 995 разів передати мобільні телефони загальною кількістю 2 883 одиниці.
"Більше 1000 літрів спиртних напоїв було вилучено в посилках, передачах та шляхом перекидів, більше 3 з половиною кілограмів вилучено наркотичних засобів", - зазначив заступник міністра.
Чернишов пояснив, що основними каналами надходження заборонених предметів залишаються перекиди через огорожу на периметр зони, що охороняється, посилки та передачі.
Також, уточнив він, заборонені предмети вилучаються під час прибуття засуджених до установи виконання покарань та слідчих ізоляторів, з ізоляторів тимчасового тримання та судів.
Крім того, повідомив Чернишов, торік затримано 339 громадян та 547 засуджених, причетних до каналу доставки заборонених предметів.
"Станом на червень порушено 27 кримінальних проваджень щодо працівників Державної кримінально-виконавчої служби, які намагалися доставити заборонені предмети до зони, що охороняється", - резюмував заступник міністра юстиції.
Як повідомляв УНН, під час проведення спеціальних операцій у колоніях та слідчих ізоляторах країни з 20 грудня 2017 року по 8 січня 2018 року вилучено 2,65 тис. літрів браги, 705 мобільних телефонів, 90,1 літра спиртних напоїв тощо.