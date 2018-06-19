С начала года у заключенных изъяли почти 9 тыс. литров браги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение января-мая 2018 года в учреждениях исполнения наказаний изъято 5,4 тыс. мобильных телефонов, 6,4 тыс. гривен, 563 литра спиртных напитков и более 8,6 тыс. литров браги. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
По словам Чернышова, за 5 месяцев 2018 года в учреждениях исполнения наказаний проведено более 120 тысяч обысков.
"В охраняемых зонах изъято 5418 мобильных телефонов, 6418 гривен, 563 литра спиртных напитков, 8632 литра продуктов брожения, 44 грамма наркотических средств. Кроме этого, изъято 3218 колюще-режущих предметов", - рассказал он.
При попытке доставки в охраняемые зоны, по его словам, изъято почти 230 тысяч гривен, в среднем по 500 гривен. Также пытались 995 раз передать мобильные телефоны общим количеством 2883 единицы.
"Более 1000 литров спиртных напитков были изъяты в посылках, передачах и путем перебрасывания, более 3 с половиной килограммов изъято наркотических средств", - отметил замминистра.
Чернышов пояснил, что основными каналами поступления запрещенных предметов остаются перебрасывания через ограждение на периметр охраняемой зоны, посылки и передачи.
Также, уточнил он, запрещенные предметы изымаются во время прибытия осужденных в учреждение исполнения наказаний и следственных изоляторов, из изоляторов временного содержания и судов.
Кроме того, сообщил Чернышов, в прошлом году задержано 339 граждан и 547 осужденных, причастных к каналу доставки запрещенных предметов.
"По состоянию на июнь возбуждено 27 уголовных производств в отношении сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы, которые пытались доставить запрещенные предметы в охраняемую зону", - резюмировал заместитель министра юстиции.
Как сообщал УНН, во время проведения специальных операций в колониях и следственных изоляторах страны с 20 декабря 2017-го по 8 января 2018 года изъято 2,65 тыс. литров браги, 705 мобильных телефонов, 90,1 литра спиртных напитков и тому подобное.