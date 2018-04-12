З початку року Туреччина наростила інвестиції в економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З початку року приріст турецьких інвестицій в українську економіку склав 22,6 млн доларів, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“З початку року приріст турецьких інвестицій в українську економіку склав 22,6 млн доларів. Станом на 1 січня 2018 ця сума становила 312,2 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, сьогодні, 12 квітня, в Анкарі (Туреччина) завершилося 11-е засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Як наголосив співголова комісії міністра економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, завершення переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю Україна-Туреччина на взаємовигідних умовах є одним із найважливіших спільних завдань.
“Ми також приділяємо значну увагу поліпшенню інвестиційних можливостей для турецького бізнесу, який закликаємо долучатися до приватизації в Україні, а також брати активну участь у проектах в галузі інфраструктури, енергетики, сільського господарства, промисловості, а також освіти, науки та культури”, — підкреслив він.
Також, за словами Кубіва, однією з нових дуже вигідних можливостей є торговельна взаємодія Туреччина — Катар — Азербайджан — Грузія — Україна. Ця співпраця відкриє нові можливості для виробництва продукції з високою доданою вартістю, розширить транспортні потоки, зокрема, відбудеться активізація співробітництва у нафтогазовій галузі, у тому числі опрацювання питання створення українсько-катарсько-турецької робочої групи з метою вироблення механізмів і маршрутів доставки скрапленого природного газу з Катару в Україну.
Нагадаємо, прем’єр міністр України Володимир Гройсман запропонував Туреччині розглянути питання щодо створення українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування скрапленого газу через Босфор в Україну.