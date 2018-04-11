З початку року стягнуто майже 840 млн грн боргів по аліментах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. З початку року державні виконавці Мін'юсту стягнули 837,7 млн грн боргів по аліментах. Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні, від початку року, стягнуто 837,7 млн грн аліментів. При цьому, 578,6 млн грн сплачено від початку дії закону №7277", - зауважив він.
Крім того, за словами Петренка, 196 тисяч боржників внесено до реєстру боржників зі сплати аліментів, при тому що на початок дії закону, у реєстрі налічувалось 90 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, деякі боржники аліментів почали платити наперед, щоб уникнути проблем у майбутньому.