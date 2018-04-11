С начала года взыскано почти 840 млн грн долгов по алиментам

"По состоянию на сегодня, с начала года, взыскано 837,7 млн грн алиментов. При этом, 578,6 млн грн уплачено с начала действия закона №7277", - отметил он.

Кроме того, по словам Петренко, 196000 должников внесены в реестр должников по уплате алиментов, при том что на начало действия закона, в реестре насчитывалось 90 000 человек.

Как сообщал УНН, некоторые должники алиментов начали платить заранее, чтобы избежать проблем в будущем.