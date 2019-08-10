З початку року понад 12,5 тис. іноземців відмовили у в'їзді в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна є відкритою для всіх іноземців, які їдуть з добрими намірами в державу — лише з початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців, а понад 12,5 тис. осіб у в’їзді відмовили. Про це сказав прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко на пресконференції щодо відкритості українців до іноземців, що відбулась у п’ятницю в аеропорту “Бориспіль”, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, зі слів Демченка, “тільки з початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців. Тоді як кількість відмов в перетині кордону становить трохи більше 12,5 тисяч громадян, що складає приблизно 0,75%”.
Також він акцентував увагу, що рішення про відмову у пропуску громадян приймається під час перетину кордону. При цьому прикордонники аналізують всю наявну інформацію, в тому числі враховують країни ризику.
Також під час зустрічі прессекретар ДПСУ Андрій Демченко додав, що за сім місяців цього року в Україну оформлено 940 громадян Пакистану, навіть зважаючи на той факт, що країна входить до міграційного ризику. Він зазначив, що разом з тим більше 40 — за порушення українського законодавства затримано, в тому числі під час незаконного перетину державного кордону.
Він зауважив, що Державна прикордонна служба радить усім іноземцям ретельно готуватися до поїздок в Україну, належним чином оформлювати документи, а також не порушувати закони та не намагатися надавати охоронцям кордону неправдиву інформацію.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року станом на 24 липня на територію Україну відмовлено у в’їзді майже 4 890 громадян Російської Федерації.