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С начала года более 12,5 тыс. иностранцев отказали во въезде в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина открыта для всех иностранцев, которые едут с добрыми намерениями в государство - только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев, а более 12,5 тыс. человек во въезде отказали. Об этом сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко на прессконференции по открытости украинцев к иностранцам, состоявшейся в пятницу в аэропорту "Борисполь", передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

Так, по словам Демченко, "только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12 500 граждан, что составляет примерно 0,75%".

Также он акцентировал внимание, что решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.

Также во время встречи пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко добавил, что за семь месяцев этого года в Украине оформлено 940 граждан Пакистана, даже учитывая тот факт, что страна входит к миграционному риску. Он отметил, что вместе с тем более 40 - за нарушение украинского законодательства задержано в том числе во время незаконного пересечения государственной границы.

Он отметил, что Государственная пограничная служба советует всем иностранцам тщательно готовиться к поездкам в Украину, надлежащим образом оформлять документы, а также не нарушать законы и не пытаться предоставлять охранникам границы ложную информацию.

Как сообщал УНН, с начала 2019 года по состоянию на 24 июля на территорию Украины отказано во въезде почти 4890 граждан Российской Федерации.

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