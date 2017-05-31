З початку року платникам податків відшкодовано більше 47 млрд грн ПДВ - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку 2017 року платникам податків відшкодовано 47,7 млрд грн ПДВ. Про це на засіданні уряду заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.
“З початку року платникам відшкодовано 47,7 млрд грн, що на 11,7 млрд грн більше, ніж у січні-травні 2016 року”, — повідомив М.Продан.
За його словами, заявлені суми відшкодування ПДВ платникам податків повертаються протягом 30 днів з моменту подачі заявки.
Він нагадав, що з 1 квітня запрацював електронний реєстр відшкодування ПДВ.
Як повідомляв УНН, нова автоматична система відшкодування ПДВ повноцінно запрацює з 1 липня.