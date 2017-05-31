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З початку року платникам податків відшкодовано більше 47 млрд грн ПДВ - ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку 2017 року платникам податків відшкодовано 47,7 млрд грн ПДВ. Про це на засіданні уряду заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.

З початку року платникам податків відшкодовано більше 47 млрд грн ПДВ - ДФС

“З початку року платникам відшкодовано 47,7 млрд грн, що на 11,7 млрд грн більше, ніж у січні-травні 2016 року”, — повідомив М.Продан.

За його словами, заявлені суми відшкодування ПДВ платникам податків повертаються протягом 30 днів з моменту подачі заявки.

Він нагадав, що з 1 квітня запрацював електронний реєстр відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНН, нова автоматична система відшкодування ПДВ повноцінно запрацює з 1 липня.

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