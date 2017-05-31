С начала года налогоплательщикам возмещено более 47 млрд грн НДС - ДФС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала 2017 налогоплательщикам возмещено 47,7 млрд грн НДС. Об этом на заседании правительства заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
"С начала года плательщикам возмещено 47,7 млрд грн, что на 11,7 млрд грн больше, чем в январе-мае 2016 года", - сообщил М.Продан.
По его словам, заявленные суммы возмещения НДС налогоплательщикам возвращаются в течение 30 дней с момента подачи заявки.
Он напомнил, что с 1 апреля заработал электронный реестр возмещения НДС.
Как сообщал УНН, новая автоматическая система возмещения НДС полноценно заработает с 1 июля.