З початку року НБУ випустив 19 пам'ятних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З перше півріччя 2019 року Національний банк України випустив вже 19 пам'ятних монет. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прес-службі Національного банку України.
“У 2019 році введено в обіг 19 пам’ятних монет загальним тиражем 482 500 штук та випущено 2 пам’ятні медалі (загальний тираж — 30 000 штук)”, — повідомили в НБУ.
Як повідомляв УНН, за перше півріччя 2019 року Національний банк реалізував 913,49 тис. штук пам’ятних та інвестиційних монет на загальну суму 169,16 млн грн.
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