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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 19117 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105401 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134007 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142954 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129275 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129887 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131169 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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С начала года НБУ выпустил 19 памятных монет

С начала года НБУ выпустил 19 памятных монет

Киев  •  УНН

 • 15273 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. С первое полугодие 2019 Национальный банк Украины выпустил уже 19 памятных монет. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.

"В 2019 году введено в обращение 19 памятных монет общим тиражом 482 500 штук и выпущено 2 памятные медали (общий тираж - 30 000 штук)", - сообщили в НБУ.

Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 Национальный банк реализовал 913,49 тыс. штук памятных и инвестиционных монет на общую сумму 169,16 млн грн.

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