С начала года НБУ выпустил 19 памятных монет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С первое полугодие 2019 Национальный банк Украины выпустил уже 19 памятных монет. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.
"В 2019 году введено в обращение 19 памятных монет общим тиражом 482 500 штук и выпущено 2 памятные медали (общий тираж - 30 000 штук)", - сообщили в НБУ.
Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 Национальный банк реализовал 913,49 тыс. штук памятных и инвестиционных монет на общую сумму 169,16 млн грн.
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