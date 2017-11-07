З початку року на водоймах України потонуло більше тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку року на водоймах України потонуло 1050 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Загалом з початку року на водоймах країни вже потонуло 1050 людей, з яких 92 дитини. При цьому врятовано 679 людей, у тому числі 144 дитини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише за останні три дні на водоймищах зафіксовано загибель шістьох осіб.
Так, 4 листопада на ставку с.Карбівка Гайсинського району Вінницької області під час риболовлі перевернувся човен з трьома рибалками, внаслідок чого всі троє чоловіків загинули.
У Дарницькому районі Києва на Дніпрі рятувальники підняли з води тіло невідомого чоловіка віком приблизно 40-45 років.
Водночас на Київщині тривають пошуки чоловіка, який не виходить на зв’язок з 30 жовтня і, за словами родичів, ймовірно потонув під час риболовлі на р.Тетерів.
У понеділок у Менському районі Чернігівської області у р.Мена рятувальники виявили тіло 41-річної жінки.
Як повідомляв УНН, пенсіонер потонув в озері Рівного.