С начала года на водоемах Украины утонуло более тысячи человек

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 1050 человек, из которых 92 ребенка. При этом спасено 679 человек, в том числе 144 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние три дня на водоемах зафиксирована гибель шестерых человек.

Так, 4 ноября на ставку с.Карбовка Гайсинского района Винницкой области во время рыбалки перевернулась лодка с тремя рыбаками, в результате чего все трое мужчин погибли.

В Дарницком районе Киева на Днепре спасатели подняли из воды тело неизвестного мужчины в возрасте примерно 40-45 лет.

В то же время в Киевской области продолжаются поиски мужчины, который не выходит на связь с 30 октября и, по словам родственников, вероятно утонул во время рыбалки на р.Тетерев.

В понедельник в Менском районе Черниговской области в р.Мена спасатели обнаружили тело 41-летней женщины.

Как сообщал УНН, пенсионер утонул в озере Ровно.