С начала года на водоемах Украины утонуло более тысячи человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9697 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70781 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136057 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111801 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109420 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106253 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102954 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148707 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала года на водоемах Украины утонуло более тысячи человек

С начала года на водоемах Украины утонуло более тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 9958 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала года на водоемах Украины утонуло 1050 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 1050 человек, из которых 92 ребенка. При этом спасено 679 человек, в том числе 144 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние три дня на водоемах зафиксирована гибель шестерых человек.

Так, 4 ноября на ставку с.Карбовка Гайсинского района Винницкой области во время рыбалки перевернулась лодка с тремя рыбаками, в результате чего все трое мужчин погибли.

В Дарницком районе Киева на Днепре спасатели подняли из воды тело неизвестного мужчины в возрасте примерно 40-45 лет.

В то же время в Киевской области продолжаются поиски мужчины, который не выходит на связь с 30 октября и, по словам родственников, вероятно утонул во время рыбалки на р.Тетерев.

В понедельник в Менском районе Черниговской области в р.Мена спасатели обнаружили тело 41-летней женщины.

Как сообщал УНН, пенсионер утонул в озере Ровно.

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