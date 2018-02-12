З початку року на річках і озерах в Україні загинули 60 людей

Так, рятувальники попередили, що останнім часом через мінливу температуру на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм.

"З початку року рятувальники зафіксували вже 60 випадків загибелі на водних об'єктах країни", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Львові під кригу провалилося двоє школярів, один з них загинув.