З початку року на проект “Стіна” використано близько 100 млн гривень - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. З початку року, станом на 1 липня, на проект “Стіна” використано 99 млн гривень, всього на 2020 рік передбачено 400 млн гривень. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.
“Державним бюджетом на 2020 рік для виконання заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону за бюджетною програмою КПКВ 1002120 „Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону“ передбачено 400 млн грн, з яких станом на 1 липня 2020 року використано 99 млн грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що протягом 2020 року на ділянці українсько-російського державного кордону відповідно до Плану заходів облаштовано 12,16 кілометрів інженерних загороджень, 5,45 кілометрів протитранспортного рову з бруствером, 6,64 кілометрів рокадних доріг та 5 переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості.
Так, виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону здійснюється відповідно до Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 14 травня 2015 року № 439-р відповідно до якого виконання робіт передбачено до 2021 року.
Як раніше повідомляв УНН, Держприкордонслужба надіслала до центральних органів виконавчої влади проект розпорядження Кабміну щодо внесення змін до плану заходів проекту “Стіна”, яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році. Загальна вартість проекту складатиме 4,1 млрд гривень.