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З початку року місцеві органи держархбудконтролю прийняли 45 неправомірних рішень - ДАБІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У результаті проведених перевірок новоутворених органів держархбудконтролю, було скасовано 45 їх рішень. Про це повідомив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, передає УНН.

З початку року місцеві органи держархбудконтролю прийняли 45 неправомірних рішень - ДАБІ

“В рамках децентралізації вже створено 65 органів держархбудконтролю. На перших етапах діяльності новоутворених органів Держархбудінспекція надає місцевим інспекціям максимальну консультативну та методичну допомогу.

В той же час Держархбудінспекцією забезпечується і нагляд за діяльністю таких органів. Так, у І кварталі 2017 року було здійснено 30 планових та позапланових перевірок новоутворених органів. В результаті виявлених порушень видано 45 рішень про скасування дії рішень органів держархбудконтролю”, — зазначив він.

У межах здійснення Держархбудінспекцією функції нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури за перші три місяці 2017 року було проведено майже 200 позапланових та 70 планових перевірок діяльності. У результаті виявлених порушень було видано рішення про зупинення та скасування дії рішень, прийнятих об’єктами нагляду.

Найбільше перевірок було здійснено територіальними органами Держархбудінспекції у Кіровоградській та Полтавській областях.

Голова Держархбудінспекції закликав максимально сприяти впровадженню реформ, спрямованих на залучення інвестицій та дерегуляцію бізнесу.

“Територіальні органи ДАБІ мають достатньо важелів та механізмів для ефективної роботи на місцях. Тож давайте активно ними користуватися на користь громадян та бізнесу. Наші першочергові завдання — сприяти розвитку інвестиційних проектів у будівництві та унеможливити відмови у реєстрації дозвільних документів”, — наголосив О.Кудрявцев.

Нагадаємо, cлідчий відділ Броварського ВП ГУНП в Київській області відкрив кримінальне провадження проти Державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради за фактом неправомірних дій службових осіб.

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