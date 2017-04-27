С начала года местные органы госархстройконтроля приняли 45 неправомерных решений - ГАСИ

"В рамках децентрализации уже создано 65 органов госархстройконтроля. На первых этапах деятельности новосозданных органов Госархстройинспекция предоставляет местным инспекциям максимальную консультативную и методическую помощь.

В то же время Госархстройинспекцией обеспечивается и надзор за деятельностью таких органов. Так, в I квартале 2017 года было осуществлено 30 плановых и внеплановых проверок вновь органов. В результате выявленных нарушений выдано 45 решений об отмене действия решений органов госархстройконтроля", - отметил он.

В рамках осуществления Госархстройинспекцией функции надзора за деятельностью уполномоченных органов градостроительства и архитектуры за первые три месяца 2017 года было проведено почти 200 внеплановых и 70 плановых проверок деятельности. В результате выявленных нарушений было выдано решение о приостановлении и отмене действия решений, принятых объектами надзора.

Больше всего проверок было осуществлено территориальными органами Госархстройинспекции в Кировоградской и Полтавской областях.

Председатель Госархстройинспекции призвал максимально способствовать внедрению реформ, направленных на привлечение инвестиций и дерегуляции бизнеса.

"Территориальные органы ГАСИ имеют достаточно рычагов и механизмов для эффективной работы на местах. Давайте активно ими пользоваться в интересах граждан и бизнеса. Наши первоочередные задачи - способствовать развитию инвестиционных проектов в строительстве и исключить отказа в регистрации разрешительных документов", - подчеркнул А.Кудрявцев.

Напомним, следовенный отдел Броварского ОП ГУНП в Киевской области открыл уголовное производство против Государственного архитектурно-строительного контроля Броварского городского совета по факту неправомерных действий должностных лиц.