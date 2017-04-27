С начала года местные органы госархстройконтроля приняли 45 неправомерных решений - ГАСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В результате проведенных проверок вновь органов госархстройконтроля, было отменено 45 их решений. Об этом сообщил председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, передает УНН.
"В рамках децентрализации уже создано 65 органов госархстройконтроля. На первых этапах деятельности новосозданных органов Госархстройинспекция предоставляет местным инспекциям максимальную консультативную и методическую помощь.
В то же время Госархстройинспекцией обеспечивается и надзор за деятельностью таких органов. Так, в I квартале 2017 года было осуществлено 30 плановых и внеплановых проверок вновь органов. В результате выявленных нарушений выдано 45 решений об отмене действия решений органов госархстройконтроля", - отметил он.
В рамках осуществления Госархстройинспекцией функции надзора за деятельностью уполномоченных органов градостроительства и архитектуры за первые три месяца 2017 года было проведено почти 200 внеплановых и 70 плановых проверок деятельности. В результате выявленных нарушений было выдано решение о приостановлении и отмене действия решений, принятых объектами надзора.
Больше всего проверок было осуществлено территориальными органами Госархстройинспекции в Кировоградской и Полтавской областях.
Председатель Госархстройинспекции призвал максимально способствовать внедрению реформ, направленных на привлечение инвестиций и дерегуляции бизнеса.
"Территориальные органы ГАСИ имеют достаточно рычагов и механизмов для эффективной работы на местах. Давайте активно ими пользоваться в интересах граждан и бизнеса. Наши первоочередные задачи - способствовать развитию инвестиционных проектов в строительстве и исключить отказа в регистрации разрешительных документов", - подчеркнул А.Кудрявцев.
Напомним, следовенный отдел Броварского ОП ГУНП в Киевской области открыл уголовное производство против Государственного архитектурно-строительного контроля Броварского городского совета по факту неправомерных действий должностных лиц.