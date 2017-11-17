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З початку року Мінприроди позапланово перевірило лише 11 токсичних підприємств

Київ • УНН

 • 9108 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку 2017 року Міністерство екології позапланово перевірило на дотримання ліцензійних умов 11 підприємства, що працюють у сфері поводження з небезпечними відходами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві.

Зазначається, що перевірки були здійснені позапланово, на підставі скарг фізичних осіб та за рішенням суду.

"Протягом 2017 року Мінприроди було здійснено 11 позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних вимог з провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на підставі скарг фізичних осіб та за рішенням суду", - йдеться у відповіді на запит УНН.

У міністерстві нагадали, що в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Відтак, контролери мають право перевірити підприємство за погодженням Державної регуляторної служби, за бажанням та письмовою згодою суб'єкта господарювання та за рішенням суду.

"Або у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види держдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.

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