З початку року Мінприроди позапланово перевірило лише 11 токсичних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку 2017 року Міністерство екології позапланово перевірило на дотримання ліцензійних умов 11 підприємства, що працюють у сфері поводження з небезпечними відходами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві.
Зазначається, що перевірки були здійснені позапланово, на підставі скарг фізичних осіб та за рішенням суду.
"Протягом 2017 року Мінприроди було здійснено 11 позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних вимог з провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на підставі скарг фізичних осіб та за рішенням суду", - йдеться у відповіді на запит УНН.
У міністерстві нагадали, що в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Відтак, контролери мають право перевірити підприємство за погодженням Державної регуляторної служби, за бажанням та письмовою згодою суб'єкта господарювання та за рішенням суду.
"Або у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види держдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.
За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.
Член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.