С начала года Минприроды внепланово проверило только 11 токсичных предприятий

Отмечается, что проверки были осуществлены внепланово, на основании жалоб физических лиц и по решению суда.

"В течение 2017 года Минприроды было совершено 11 внеплановых проверок соблюдения лицензиатами требований лицензионных требований по осуществлению хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами на основании жалоб физических лиц и по решению суда", - говорится в ответе на запрос УНН.

В министерстве напомнили, что в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Поэтому, контроллеры имеют право проверить предприятие по согласованию Государственной регуляторной службы, по желанию и письменному согласию субъекта хозяйствования и по решению суда.

"Или в случае наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования", - добавили в министерстве.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, что введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что в первую очередь мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности.