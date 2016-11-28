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З початку року львівські прикордонники вилучили 87 автомобілів з контрабандою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку 2016 року львівські прикордонники виявили 87 автомобілів, що використовувались для переміщення контрабанди. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

З початку року львівські прикордонники вилучили 87 автомобілів з контрабандою

Впродовж минулих вихідних прикордонники Мостиського загону не допустили три спроби прихованого перевезення контрабанди сигарет через державний кордон.

Так, під час оформлення подорожуючих в пункті пропуску “Шегині”, що на українсько-польському кордоні, з автомобіля “БМВ” громадянина Польщі прикордонники разом з працівниками митниці виявили 1000 пачок сигарет марок “LM” та “Marlboro”. Аби перевезти їх через кордон, водій автомобіля сховав їх серед особистих речей, в ніші для запасного колеса та всередині звукового динаміка автівки.

Крім того в сусідньому пункті пропуску “Краковець”, у двох випадках через спробу переміщення через кордон сигарет в спеціально переобладнаних тайниках вилучено два автомобілі “Фольксваген” польської реєстрації. Водії, жителі Тернопільщини, сховали сигарети у задніх бамперах та лонжеронах автомобілів. Всього в автівках знайдено 295 пачок курива. Товар та іномарки, як засоби переміщення контрабанди, будуть вилучені.

Всього з початку 2016 року в пунктах пропуску прикордонники Мостиського загону не допустили прихованого переміщення через кордон понад 119 тисяч пачок сигарет та вилучили 87 автомобілів, що використовувались для переміщення контрабандних товарів.

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