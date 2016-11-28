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С начала года львовские пограничники изъяли 87 автомобилей с контрабандой

Киев • УНН

 • 5739 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала 2016 года львовские пограничники обнаружили 87 автомобилей, которые использовались для перемещения контрабанды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

С начала года львовские пограничники изъяли 87 автомобилей с контрабандой

За прошедшие выходные пограничники Мостиского отряда не допустили три попытки скрытой перевозки контрабанды сигарет через государственную границу.

Так, при оформлении путешествующих в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, из автомобиля "БМВ" гражданина Польши пограничники вместе с сотрудниками таможни обнаружили 1000 пачек сигарет марок "LM" и "Marlboro". чтобы перевезти их через границу, водитель автомобиля спрятал их среди личных вещей, в нише для запасного колеса и внутри звукового динамика автомобиля.

Кроме того, в соседнем пункте пропуска "Краковец", в двух случаях из-за попытки перемещения через границу сигарет в специально переоборудованных тайниках изъято два автомобиля "Фольксваген" польской регистрации. Водители, жители Тернопольской области, спрятали сигареты в задних бамперах и лонжеронах автомобилей. Всего в автомобилях найдено 295 пачек курева. Товар и иномарки, как средства перемещения контрабанды, будут изъяты.

Всего с начала 2016 года в пунктах пропуска пограничники Мостиского отряда не допустили скрытого перемещения через границу более 119 тыс. пачек сигарет и изъяли 87 автомобилей, которые использовались для перемещения контрабандных товаров.

Украинские Национальные Новости

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