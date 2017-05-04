З початку року через хабарі звільнено понад 250 прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З початку року у зв’язку з виявленням корупційних правопорушень було звільнено 257 прикордонників, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“У разі виявлення ознак корупційних з правопорушень, прикордонники притягуються до відповідальності в установленому законом порядку. Так, з початку року з ініціативи відомчих підрозділів внутрішньої та власної безпеки та у взаємодії з колегами з інших правоохоронних органів проведено 658 службових розслідувань і перевірок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто більше 1,3 тисячі осіб, кримінальні провадження відкрито стосовно 62 прикордонників, 19 з яких засуджено, за негативними статтями звільнено 257 осіб, у т.ч. 18 — з позбавленням військового звання,” — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що впродовж останніх тижнів майже 40 посадових осіб Держприкордонслужби відсторонені від виконання функціональних обов’язків за суттєві упущення, як на рівні органів охорони державного кордону, так і в Адміністрації Держприкордонслужби.
Як повідомляв УНН, столичного військового заарештували за хабар в 15 тис. дол.