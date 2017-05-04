С начала года через взятки уволено более 250 пограничников

"В случае выявления признаков коррупционных из правонарушений, пограничники привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Так, с начала года по инициативе ведомственных подразделений внутренней и собственной безопасности и во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов проведено 658 служебных расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено более 1,3 тысячи человек, уголовные производство открыто по отношению к 62 пограничников, 19 из которых осужден за негативными статьями освобождены 257 человек, в т.ч. 18 - с лишением воинского звания ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение последних недель почти 40 должностных лиц Госпогранслужбы отстранены от выполнения функциональных обязанностей по существенные упущения как на уровне органов охраны государственной границы, так и в Администрации Госпогранслужбы.

Как сообщал УНН, столичного военного арестовали за взятку в 15 тыс. дол.