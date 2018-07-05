З початку року 150 цивільних стали жертвами конфлікту на Донбасі – ОБСЄ

“Минулого тижня ще шестеро людей поповнили перелік жертв серед цивільного населення, який постійно зростає. З початку року СММ ОБСЄ підтвердило інформацію про 150 жертв серед цивільного населення. Зокрема, 29 загиблих і 121 поранений”, — сказав він.

Нагадаємо, ОБСЄ з початку року зафіксувала 140 тис. випадків застосування забороненої зброї на Донбасі.

Як повідомляв УНН, з початку російської агресії в зоні проведення бойових дій загинули 215 бійців Національної гвардії України.