З початку року 150 цивільних стали жертвами конфлікту на Донбасі – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку року СММ ОБСЄ підтвердило інформацію про 150 жертв серед цивільного населення на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня ще шестеро людей поповнили перелік жертв серед цивільного населення, який постійно зростає. З початку року СММ ОБСЄ підтвердило інформацію про 150 жертв серед цивільного населення. Зокрема, 29 загиблих і 121 поранений”, — сказав він.
Нагадаємо, ОБСЄ з початку року зафіксувала 140 тис. випадків застосування забороненої зброї на Донбасі.
Як повідомляв УНН, з початку російської агресії в зоні проведення бойових дій загинули 215 бійців Національної гвардії України.