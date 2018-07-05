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С начала года 150 гражданских стали жертвами конфликта на Донбассе - ОБСЕ

С начала года 150 гражданских стали жертвами конфликта на Донбассе - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9436 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала года СММ ОБСЕ подтвердило информацию о 150 жертв среди гражданского населения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе еще шесть человек пополнили перечень жертв среди гражданского населения, который постоянно растет. С начала года СММ ОБСЕ подтвердило информацию о 150 жертв среди гражданского населения. В частности, 29 погибших и 121 раненый", - сказал он.

Напомним, ОБСЕ с начала года зафиксировала 140 тыс. случаев применения запрещенного оружия на Донбассе.

Как сообщал УНН, с начала российской агрессии в зоне проведения боевых действий погибли 215 бойцов Национальной гвардии Украины.

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