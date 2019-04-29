З початку квітня піротехніки ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечних предмети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом квітня 2019 року піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 73 вибухонебезпечних предмети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку квітня піротехнічними підрозділами Головних управлінь ДСНС України у Донецькій та Луганській областях обстежено 68 га території, вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предмети",- йдеться в повідомлення.
Загалом, з початку року підрозділами зі складу ООС було очищено понад 136 га території, вилучено і знешкоджено 390 вибухонебезпечних предметів. Це дало можливість місцевому населенню використовувати ці землі в господарчих цілях.
Нагадаємо, внаслідок вибуху, що стався вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, чоловік помер на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні.