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З початку конфлікту на Донбасі загинуло більше 3 тисяч цивільних - звіт ООН

З початку конфлікту на Донбасі загинуло більше 3 тисяч цивільних - звіт ООН

Київ • УНН

 • 7021 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку конфлікту на Донбасі кількість жертв серед цивільного населення перевищила 3 тисячі осіб. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.

“Відповідно до підрахунків нашої місії в Україні, загальна кількість жертв серед цивільних осіб від початку конфлікту перевищує 3 тисячі. Це включає також 298 осіб, життя яких забрала катастрофа рейсу МН17.Кількість поранених осіб — від 7 до 9 тисяч”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, за чотири місяці моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала 73 випадки, коли цивільні мешканці Донбасу ставали жертвами конфлікту. При цьому в лютому не було повідомлень про смерть серед цивільних.

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