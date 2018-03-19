С начала конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских - отчет ООН

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25214 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32046 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 77639 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 82005 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102698 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109692 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116846 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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С начала конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских - отчет ООН

С начала конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских - отчет ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала конфликта на Донбассе количество жертв среди гражданского населения превысило 3 тысячи человек. Об этом во время презентации 21-й докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.

"Согласно подсчетам нашей миссии в Украине, общее число жертв среди гражданских лиц с начала конфликта превышает 3 тысячи. Сюда включены также 298 человек, жизнь которых унесла катастрофа рейса МН17. Количество раненых лиц - от 7 до 9 тысяч", - отметила она.

Как сообщал УНН, за четыре месяца мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 73 случая, когда гражданские жители Донбасса становились жертвами конфликта. При этом в феврале не было сообщений о смерти среди гражданских.

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