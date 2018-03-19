С начала конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч гражданских - отчет ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала конфликта на Донбассе количество жертв среди гражданского населения превысило 3 тысячи человек. Об этом во время презентации 21-й докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.
"Согласно подсчетам нашей миссии в Украине, общее число жертв среди гражданских лиц с начала конфликта превышает 3 тысячи. Сюда включены также 298 человек, жизнь которых унесла катастрофа рейса МН17. Количество раненых лиц - от 7 до 9 тысяч", - отметила она.
Как сообщал УНН, за четыре месяца мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 73 случая, когда гражданские жители Донбасса становились жертвами конфликта. При этом в феврале не было сообщений о смерти среди гражданских.