З початку доби втрат серед українських військових в АТО немає - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО ворог не припиняв обстріли позицій української армії, проте внаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Так, найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї, у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного", - повідомили у прес-центрі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку, вночі російсько-окупаційні угруповання обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. А близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.
"Загалом від опівночі противник 5 разів порушив перемир’я. На кожен ворожий обстріл сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий Нацгвардії.