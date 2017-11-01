С начала суток потерь среди украинских военных в АТО нет - штаб

"Так, наиболее беспокойно было на Мариупольском направлении. Здесь оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды били по укреплению сил АТО у Талаковки. С этого же оружия, во второй половине дня боевики вели огонь в районе Водяного", - сообщили в пресс-центре .

Отмечается, что на Донецком направлении, ночью российско-оккупационные группировки обстреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета подступы к Луганскому. А около 16 часов применяли противотанковые гранатометы на юго-восточных окраинах Авдеевки.

"Всего с полуночи противник 5 раз нарушил перемирие. На каждый вражеский обстрел силы АТО отвечали превосходящим огнем с пехотного вооружения. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня, 1 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный Нацгвардии.