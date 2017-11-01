С начала суток потерь среди украинских военных в АТО нет - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70752 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111797 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109417 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106252 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148697 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала суток потерь среди украинских военных в АТО нет - штаб

С начала суток потерь среди украинских военных в АТО нет - штаб

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО враг не прекращал обстрелы позиций украинской армии, однако в результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Так, наиболее беспокойно было на Мариупольском направлении. Здесь оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды били по укреплению сил АТО у Талаковки. С этого же оружия, во второй половине дня боевики вели огонь в районе Водяного", - сообщили в пресс-центре .

Отмечается, что на Донецком направлении, ночью российско-оккупационные группировки обстреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета подступы к Луганскому. А около 16 часов применяли противотанковые гранатометы на юго-восточных окраинах Авдеевки.

"Всего с полуночи противник 5 раз нарушил перемирие. На каждый вражеский обстрел силы АТО отвечали превосходящим огнем с пехотного вооружения. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня, 1 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный Нацгвардии.

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