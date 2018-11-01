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З початку доби ворог 8 разів обстріляв позиції ЗСУ

З початку доби ворог 8 разів обстріляв позиції ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. З початку поточної доби проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомила прес-служба ООС в Facebook, передає УНН.

"Зведення станом на 18:00 1 листопада 2018 року. Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 8 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил. Одного разу зафіксовано застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - зазначили в прес-службі.

При цьому в ООС додали, що ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільша вогнева активність противника була зафіксована на Приазов'ї. Супротивник три рази обстрілював оборонні укріплення українських військових поблизу Гнутового, а у районі Чермалика окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Також бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї вдень, провокуючи таким чином українських військовослужбовців у районі Станиці Луганської. Українські підрозділи не відкривали вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення. У районі Авдіївки ворожий вогонь українські військові рішуче придушили.

При цьому у відомстві підкреслили, що у ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, сьогодні вночі російсько-терористичні угруповання обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки.

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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