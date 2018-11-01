С начала суток враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ

"Сведения по состоянию на 18:00 1 ноября 2018 года. В течение текущих суток, российские оккупационные войска 8 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды зафиксировано применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - отметили в пресс-службе.

При этом в ООС добавили, что враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая огневая активность противника была зафиксирована на Приазовье. Противник три раза обстреливал оборонительные укрепления украинских военных вблизи Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.



Также боевики вели огонь из стрелкового оружия днем, провоцируя таким образом украинских военнослужащих в районе Станицы Луганской. Украинские подразделения не открывали огонь, чтобы не подвергать опасности гражданское население. В районе Авдеевки вражеский огонь украинские военные решительно подавили.



При этом в ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.



Напомним, сегодня ночью российско-террористические группировки обстреляли позиции украинских военных у Авдеевки.



За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза открывали огонь по позициям наших войск.