З початку доби в зоні АТО зберігається повний режим тиші - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку поточної доби і станом на 18.00 у зоні проведення антитерористичної операції зберігається повний режим тиші. Про це на свойї сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін дотримувався у повній мірі. Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав поранень.