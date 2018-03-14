С начала суток в зоне АТО сохраняется полный режим тишины - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала текущих суток и по состоянию на 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется полный режим тишины. Об этом на своем странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения.