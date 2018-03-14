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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28061 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43037 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47731 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97811 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88623 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103271 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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С начала суток в зоне АТО сохраняется полный режим тишины - штаб

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КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала текущих суток и по состоянию на 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется полный режим тишины. Об этом на своем странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения.

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