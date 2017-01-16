З початку доби в зоні АТО поранено одного військового - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО було поранено одного українського військового, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Одного нашого військового поранено”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, з 15 на 16 січня, російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО один військовий зазнав поранень.