З початку доби в зоні АТО поранено одного військового - штаб

“Одного нашого військового поранено”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, з 15 на 16 січня, російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО один військовий зазнав поранень.