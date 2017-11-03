З початку доби один український військовий отримав поранення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку доби поранення на Донбасі отримав один український військовослужбовець. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Загалом від початку доби бойовики 13 разів порушили режим тиші. Під час 8 обстрілів Збройні сили України об’єктивно застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український воїн отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО уточнили, що поранення український військовий отримав близько 12:00 на донецькому напрямку біля Кам'янки зі стрілецької зброї.
При цьому уточнюється, що сьогодні на цьому напрямку бойовики стали активнішими і обстрілювали позиції ЗСУ біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ.