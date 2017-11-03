С начала суток один украинский военный получил ранения на Донбассе

"Всего с начала суток боевики 13 раз нарушили режим тишины. Во время 8 обстрелов Вооруженные силы Украины объективно применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что ранения украинский военный получил около 12:00 на донецком направлении возле Каменки из стрелкового оружия.

При этом уточняется, что сегодня на этом направлении боевики стали активнее и обстреливали позиции ВСУ возле Зайцевого, Авдеевки, Песков, Луганского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ.