С начала суток один украинский военный получил ранения на Донбассе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70752 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111797 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109417 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106252 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148697 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С начала суток один украинский военный получил ранения на Донбассе

С начала суток один украинский военный получил ранения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала суток на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Всего с начала суток боевики 13 раз нарушили режим тишины. Во время 8 обстрелов Вооруженные силы Украины объективно применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что ранения украинский военный получил около 12:00 на донецком направлении возле Каменки из стрелкового оружия.

При этом уточняется, что сегодня на этом направлении боевики стали активнее и обстреливали позиции ВСУ возле Зайцевого, Авдеевки, Песков, Луганского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ.

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