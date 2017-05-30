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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку доби на Донбасі загинув один український військовий – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

З початку доби на Донбасі загинув один український військовий – штаб АТО

"З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначили, що ситуація на сході України залишається напруженою.

"З початку доби проросійські НЗФ 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Зокрема, чотири рази бойовики використовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння",- уточнили у штабі АТО.

Зокрема, бойовики обстріляли Новотроїцьке (приморський напрямок) із ствольної артилерії калібру 122 мм, 120-мм міномети та озброєння БМП.

Крім того по українських позиціях поблизу Світлодарської дуги було випущено понад два десятки 120-мм мін.

Нагадаємо, 29 травня в зоні АТО троє українських бійців отримали поранення.

Українські Національні Новини

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