С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО погиб один военнослужащий, двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С начала суток в результате боевых действий подразделения сил АТО понесли потери. К сожалению, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отметили, что ситуация на востоке Украины остается напряженной.
"С начала суток пророссийские НЗФ 16 раз открывали огонь по украинским воинам. В частности, четыре раза боевики использовали запрещенную минскими соглашениями артиллерию", - уточнили в штабе АТО.
В частности, боевики обстреляли Новотроицкое (приморское направление) из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометы и вооружения БМП.
Кроме того по украинским позициям вблизи Светлодарской дуги было выпущено более двух десятков 120-мм мин.
Напомним, 29 мая в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения.