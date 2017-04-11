З початку доби двоє українських військових зазнали поранень у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Двоє українських військових протягом сьогоднішнього дня зазнали поранень внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань, передає УНН з посиланням на прес-службу прес-центру штабу АТО.
"Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", - зазначили у штабі.
За інформацією прес-центру, з початку доби ворог здійснив 23 обстріли позицій Збройних Сил України.
"Поблизу Маріуполя, з озброєння БМП та БТР, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях у районі Водяного. З гранатометів, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру ворог обстрілював наших воїнів під Мар’їнкою", - йдеться у повідомленні.
Бойовики також стріляли по позиціях поруч Новотроїцького з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілювали захисників Чермалика та Красногорівки. При цьому, зазначили у штабі, зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Широкиного. У районах населених пунктів Новотроїцьке, Водяне та Красногорівка діяли ворожі снайпери.
"На донецькому напрямку, по позиціях поруч населеного пункту Опитне, противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та гранатомети. В районі Авдіївки, позиції наших військ накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - поінформували у прес-центрі.
Зафіксовано застосування, зазначили у штабі, противником мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших захисниках у районі Зайцевого.
Крім того, додали у штабі АТО, на луганському напрямку, міномети калібру 120мм противник застосував по позиціях поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів обстріляв позиції неподалік Катеринівки.
Як повідомляв УНН, бойовики провели 31 обстріл на маріупольському напрямку.